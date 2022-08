Météo : vers un deuxième jangma

Photo : YONHAP News

Va-t-on vers un deuxième jangma ? Des pluies diluviennes sont tombées à Séoul, dans la région l’entourant et dans le nord de la province du Gangwon, a annoncé lundi Météo-Corée. L’agence météorologique a également lancé une alerte de fortes pluies tôt dans la matinée pour la capitale et la ville d’Incheon ainsi que dans le nord de la province de Gyeonggi et celle de la province de Gangwon. De telles alertes sont émises lorsqu’il y a un risque que les précipitations dépassent les 60 millimètres en trois heures ou les 110 mm en 12 heures.Météo-Corée a également déclaré que les régions centrales du pays et le nord de la province du Gyeonggi devraient faire face à des vents violents, du tonnerre et des éclairs.Jusqu’à mardi, les précipitations pour la région de la capitale, certaines zones de la province du Gangwon et les îles frontalières de la mer Jaune pourraient atteindre les 200 mm, certaines régions prévoyant même plus de 300 mm de pluie.Au niveau des températures, avec les fortes pluies, elles ont chuté dans le nord du pays. Dans le détail, en début d’après-midi, il faisait entre 23 et 24°C dans la capitale et la région l’entourant. A Jeju et à Busan, tout comme sur la côte est du pays, de Gangneung à Busan, le mercure a dépassé les 30°C. Et à Daejeon, il a titillé les 29°C.Demain, le journée devrait être à l’identique, avec de fortes pluies partout dans le pays.