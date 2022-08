Incheon Pentaport Rock Festival : grand retour en présentiel

Photo : YONHAP News

Le plus grand festival du rock sud-coréen a fait son grand retour. Du 5 au 7 août dernier, la 17e édition de l’«Incheon Pentaport Rock Festival » s'est tenue en présentiel pour la première fois en trois ans en raison du COVID-19.Selon la ville d'Incheon, pas moins de 130 000 spectateurs ont fait le déplacement, dont 35 000 le premier jour, 50 000 le deuxième et 45 000 pour le dernier. Avec ce chiffre, l’événement établi un nouveau record en enregistrant le plus grand nombre de festivaliers jamais vu.Cette année, une cinquantaine de chanteurs et groupes célèbres nationaux mais aussi internationaux, dont Jaurim, Crying Nut, Sunwoo Jung-a, Nell, Crack Shot ou encore Vampire Weekend, sont montés sur scène. Surmontant à la fois la chaleur étouffante et les pluies torrentielles, toutes les générations ont chanté et dansé ensemble en harmonie avec leurs artistes préférés.En 2020 et en 2021, en raison de la crise sanitaire, l’événement musical s’était déroulé en ligne deux années de suite. D’après les données, environ 800 000 fans avaient suivi le festival en ligne en 2020 et presque un million l'année suivante. Malgré le déclin du marché sud-coréen des grands festivals de musique rock, l’Incheon Pentaport Rock Festival s’est imposé comme le rendez-vous du rock représentatif de la région métropolitaine depuis sa première édition, il y a 17 ans.