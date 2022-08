Election du nouveau chef du Minjoo : Lee Jae-myung plébiscité au 1er tour

Photo : YONHAP News

Le Minjoo, la première force de l’opposition, a lancé la procédure pour élire sa nouvelle direction. Selon les premiers résultats, Lee Jae-myung, le rival malheureux de Yoon Suk-yeol à la présidentielle de mars dernier, a remporté une victoire écrasante au 1er tour parmi les trois députés en lice.L’ancien gouverneur de la province de Gyeonggi a récolté 74,8 % des voix lors du scrutin organisé samedi dernier dans la province de Gangwon, à Daegu et dans la province de Gyeongsang du Nord dans le cadre d’une tournée de vote auprès des adhérents cotisants au Minjoo. Le lendemain, il a engrangé 70,48 % des voix sur l’île Jeju et 75,40 % à Incheon.Selon le cumul des résultats locaux, Lee a ainsi obtenu un soutien sans appel avec 74,15 % des voix. Park Yong-jin arrive en deuxième place avec 20,88 % et Kang Hoon-sik au troisième rang avec 4,98 %.Certes, le premier tour ne sera pris en compte qu’à hauteur de seulement 40 % lorsque le parti de centre-gauche fera le bilan définitif à sa convention nationale qui se tiendra le 28 août prochain. Toutefois, ces premiers résultats placent Lee Jae-myung le grand favori en position de force. Par ailleurs, ils ont de fortes chances d’influencer le premier sondage de l’opinion publique qui débutera le 12 août.Pour précision, le Minjoo organise l’élection de son nouveau patron sur une base de quatre volets, à savoir le vote des adhérents cotisants au parti, celui des grands représentants ainsi que d’un sondage des citoyens non adhérents et de celui des adhérents non cotisants avec un ratio respectif de 40, 30, 25 et 5 %.