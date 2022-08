Forum régional de l’Asean : Park Jin et An Kwang-il se retrouvent

Photo : YONHAP News

Le 4 août dernier, au Cambodge, le ministre sud-coréen des Affaires étrangères Park Jin a brièvement rencontré l’ambassadeur nord-coréen en Indonésie, An Kwang-il, chargé aussi de l’Association des nations de l’Asie du Sud-est (Asean). Lors d’un dîner officiel du Forum régional de l’Asean (ARF), le premier a suggéré au haut diplomate nord-coréen d’avoir un « dialogue intercoréen inconditionnel ». Il lui a ensuite exprimé son espoir de « mettre fin à la nucléarisation pour la paix et la stabilité dans la péninsule coréenne ».Pourtant les deux parties n’ont pas vraiment eu de conversation approfondie ce soir-là. C’est lors de la réunion de l'ARF qui se tenait le lendemain, qu’ils se sont affrontés en expliquant leurs positions aux 27 pays participants. Tout en restant hostile à Park, le représentant de Pyongyang a même déclaré qu’il n’avait jamais rencontré le ministre Park et n’avait aucune intention de le faire.Face à cela, le chef de la diplomatie sud-coréenne a fermement condamné les provocations du royaume ermite. Puis, il a présenté un plan exceptionnel de Séoul visant à apporter un soutien sans précédent au développement économique de la Corée du Nord si le pays procède à sa dénucléarisation.Par ailleurs, le ministre Park a également demandé sur place le retrait des restrictions japonaises à l'exportation vers la Corée du Sud afin d’améliorer les relations bilatérales.