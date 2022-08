Le gouvernement annoncera un nouveau train de mesures pour stabiliser la vie de la population

Photo : YONHAP News

L’administration de Yoon Suk-yeol avait déjà présenté huit séries de mesures visant à soulager ses citoyens souffrant d’une forte hausse des prix. Malgré cela, l’inflation continue de s’envoler pour dépasser la barre des 6 % au cours des deux derniers mois. En conséquence, le gouvernement a décidé de présenter, cette semaine, un nouveau paquet de mesures pour améliorer la vie des sud-Coréens en amont de Chuseok, la grande fête traditionnelle de la pleine lune et des moissons, qui tombe le 10 septembre cette année.C’est ce qu’a déclaré ce matin le vice-Premier ministre à l’économie Choo Kyung-ho lors d’une réunion interministérielle sur la crise économique. Le gouvernement devrait annoncer demain notamment un projet visant à fournir 2,5 millions de nouveaux logements.Choo a livré un constat mitigé sur la situation actuelle comme le suivant. Les flux nets de capitaux sont redevenus positifs pour les investisseurs étrangers à la Bourse de Séoul. Ainsi, le marché financier sud-coréen semble se stabiliser de nouveau. Cependant, le pays souffre toujours d’une forte inflation. En plus, les incertitudes gagnent du terrain concernant les exportations et les investissements.Afin de revitaliser le secteur privé, le gouvernement a donc décidé d’aider les entreprises qui ont du mal à recruter de la main d’œuvre notamment dans les secteurs de la construction navale et de la restauration. Pour cela, il prévoit de simplifier la procédure d’entrée dans le pays des travailleurs étrangers de sorte à réduire la durée nécessaire de 84 à 39 jours.En même temps, l’exécutif envisage de vendre une partie des terrains et des bâtiments de l’Etat jugés peu utiles dans le but de disposer de ressources financières suffisantes pour stabiliser la vie de la population.