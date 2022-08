Cambodge : un service d'ORL ouvre ses portes avec le soutien sud-coréen

Photo : YONHAP News

En avril dernier, grâce au soutien de la Corée du Sud, le service d'oto-rhino-laryngologie de l'hôpital national Preah Ang Duong a ouvert ses portes à Phnom Penh, au Cambodge. Cet hôpital est un établissement public qui soigne en moyenne 600 patients par jour.Un peu d’histoire. Etablissement vétuste, ses premiers bâtiments ont été construits en 1910. Malgré certaines rénovations ici et là, les patients atteints de cancer étaient souvent renvoyés chez eux par manque d’espace et d’équipements médicaux. Le gouvernement cambodgien a donc demandé à son homologue sud-coréen une aide pour améliorer ces installations en 2018 et Séoul lui a alors offert 10 milliards de wons, soit 7,5 millions d'euros, pour bâtir un nouveau service d'ORL de cinq étages.Le directeur adjoint de l'hôpital Preah Ang Duong a déclaré que « les patients viennent de presque tout le pays, et l'important est que même les plus défavorisés puissent être soignés ici ». En parallèle à ce soutien du gouvernement sud-coréen, cela a aussi conduit au développement de l'enseignement de la langue coréenne et de start-ups. Selon le chef du bureau de l'Agence coréenne de coopération internationale (KOICA) au Cambodge, la Corée du Sud se concentre sur le développement dans les domaines de l’éducation et de la santé. Car depuis le génocide cambodgien dans les années 1970, la main d’œuvre et les talents se font rares dans le pays.Jusqu’à présent, l'aide officielle de la Corée du Sud pour l'avenir des pays en développement a dépassé les 4 000 milliards de wons, une somme équivalente à 3 milliards d’euros.