Pénurie de main d’œuvre : le quota de travailleurs étrangers devrait augmenter

Photo : YONHAP News

En juin dernier, la Corée du Sud a vu son taux d’emploi progresser pour le 16e mois consécutif, alors que le nombre d’embauches était également en hausse. Cependant, certains secteurs manquent toujours cruellement de bras. Pour y remédier, le ministère des Finances a annoncé ce matin quelques lignes directrices lors d’une réunion interministérielle sur la crise économique présidée par le vice-Premier ministre à l’économie Choo Kyung-ho.L’exécutif a constaté que le pays comptait 234 000 postes à pourvoir en juin et que 74,3 % de ces emplois concernant cinq secteurs, à savoir l’industrie manufacturière, les commerces de détail et en gros, l’hôtellerie et la restauration, le transport et l’entreposage ainsi que la santé publique et le bien-être.Selon le gouvernement, la pénurie de la main d’œuvre a été aggravée par deux facteurs. D’une part, la crise du COVID-19 qui a rendu compliqué l’entrée dans le pays des travailleurs étrangers. D’autre part, un grand nombre d’employés sud-coréens se sont reconvertis pour travailler comme livreur ou coursier, soit un métier très sollicité en temps de pandémie.Le ministère a présenté quelques mesures visant à améliorer cette situation. Il a prévu de simplifier la procédure d’entrée dans le pays des travailleurs étrangers de sorte à réduire la durée nécessaire de 84 à 39 jours. Il a décidé d’augmenter le nouveau quota des travailleurs étrangers dans l’industrie manufacturière à 16 480 contre 10 480 personnes actuellement.Par ailleurs, le gouvernement envisage de proposer des projets sur mesure selon les secteurs. Par exemple, il s’agit de supprimer le quota de la main d’œuvre pour les soudeurs et les peintres afin que la construction navale puisse s’approvisionner en travailleurs qualifiés de façon stable.