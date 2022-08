Unicef : les vaccins fournis sont distribués dans 13 régions nord-coréennes

Photo : KBS WORLD Radio

Les vaccins que le Fonds des Nations unies pour l'enfance (Unicef) a fourni à la Corée du Nord en début d’année ont été distribués dans le pays. C’est ce qu’a déclaré hier le porte-parole de l’organisme onusien dans une émission de Radio Free Asia (RFA). Ce dernier a fait savoir que les vaccins avaient été acheminés dans 13 villes ou régions conformément au plan convenu par le ministère nord-coréen de la Santé. La campagne de vaccination pourrait donc bientôt commencer auprès de la population du royaume ermite.Sachez que Pyongyang a réceptionné fin février 296 000 doses des vaccins combinés, destinés à prévenir certaines infections mortelles pour enfants, telles que la diphtérie, la coqueluche, le tétanos et l'hépatite B. C’est en profitant d’une reprise temporaire du service du train entre la Corée du Nord et la Chine que le transport des fournitures de l’Unicef a pu être effectué.Selon la radio américaine, ces vaccins viennent d’être distribués après avoir été soumis à des procédures de quarantaine pendant près de cinq mois.Pour rappel, l'Unicef a déjà offert cette année des comprimés d'acide folique pour 178 561 femmes, de la poudre alimentaire pour 475 000 enfants et 18 000 boîtes de traitements destinés à 5 379 enfants souffrant de malnutrition aiguë du pays communiste.