8 morts et 6 disparus après des pluies diluviennes sur Séoul et le centre du pays

Photo : KBS News

Des inondations provoquées par des pluies torrentielles sur la région de Séoul et le centre du territoire ont fait huit morts. Six personnes sont portées disparues et neuf autres blessées, ont annoncé ce matin les autorités. Plus de 740 logements et près de 4 800 véhicules ont été submergés sous les eaux. Le bilan risque de s’alourdir.Depuis hier, 300 à 400 mm de précipitations se sont abattues notamment sur la capitale, Yangpyeong et Yeoju, toutes deux situées dans la province de Gyeonggi qui l’entoure. Un record pour ces villes.Aujourd’hui et demain, d’importantes intempéries, parfois accompagnées de rafales de vents violents, sont attendues, non seulement dans la région métropolitaine mais aussi dans celles de Gangwon, de Chungcheong et du Gyeongsang du Nord.Ces catastrophes naturelles ont bien sûr provoqué des perturbations sur les réseaux ferroviaires et ceux des transports urbains. Des rues étant transformées en rivières et impraticables. Les autorités sont à pied d’œuvre pour résorber au plus vite la situation.Le gouvernement a réuni d’urgence hier, tard dans la nuit, les ministres concernés et placé en vigilance maximale les villes et provinces, où des phénomènes météorologiques dangereux sont prévus.En revanche, la chaleur étouffante persiste dans le sud et sur l’île méridionale de Jeju. La température ressentie pourrait s’y élever jusqu’à 36 °C.