Coup de fil entre les négociateurs nucléaires sud-coréen et japonais

Photo : YONHAP News

Les négociateurs nucléaires sud-coréen et japonais se sont entretenus hier au téléphone. L’occasion pour Kim Gunn et Takehiro Funakoshi d’évaluer les échanges profonds sur le dossier nucléaire de Pyongyang entre leurs ministres des Affaires étrangères en marge du Forum régional de l’Association des nations de l’Asie du Sud-est (Asean), tenu à Phnom Penh la semaine dernière.Les deux émissaires se sont aussi engagés à poursuivre leur communication étroite à tous les niveaux, avant de discuter des meilleurs moyens de travailler main dans la main pour faire avancer le processus de dénucléarisation de la Corée du Nord, non seulement entre les deux pays voisins, mais aussi avec les Etats-Unis.Le sud-Coréen en a profité pour présenter à son homologue nippon la feuille de route pour la politique nord-coréenne que l’administration de Yoon Suk-yeol prépare actuellement.Sachez que les chefs de la diplomatie sud-coréenne et japonaise Park Jin et Yoshimasa Hayashi se sont récemment rencontrés deux fois, le 18 juillet à Tokyo et le 4 août dans la capitale du Cambodge.