Mondial de handball junior féminin : la Corée du Sud se qualifie pour la finale, une première depuis 16 ans

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud s'est qualifiée pour la finale des Championnats du monde U18 femmes de handball pour la première fois en 16 ans. Cette 9e édition se déroule à Skopje, en Macédoine du Nord. Conduite par Kim Jin-soon (Incheon Business High School), elle a remporté hier sa demi-finale contre la Hongrie 30 à 29 lors de la 9e journée de cette compétition internationale.Le pays du Matin clair accède ainsi à la finale du tournoi pour la première fois depuis 16 ans. L'équipe nationale affrontera ce jeudi à 1h 15, heure coréenne, le Danemark.Lors de cette compétition destinée aux jeunes de moins de 18 ans, les sud-Coréennes ont remporté sept victoires consécutives contre des pays d'Europe, le continent qui concentre plusieurs équipes féminines de handball de premier plan. Elles ont battu successivement la Suisse, l'Allemagne et la Slovaquie avant de s’imposer face à la Roumanie et aux Pays-Bas en phase de poules.Les jeunes sud-Coréennes qui ont gagné face à leurs adversaires suédoises en quarts de finale, ont enchaîné ensuite en battant les Hongroises. La Corée du Sud est le seul pays non européen à atteindre les demi-finales du championnat du monde jeunes féminin de handball.Déjà vice-champion en 2006, le pays du Matin clair a terminé troisième en 2016 et 2018.