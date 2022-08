Park Jin et Wang Yi s’entretiennent cet après-midi à Qingdao

Photo : YONHAP News

Le ministre des Affaires étrangères Park Jin est arrivé hier à Qingdao, dans la province chinoise de Shandong pour un déplacement qui s’étendra jusqu’à demain. Il est le premier haut responsable de l’administration de Yoon Suk-yeol à se rendre en Chine.Cet après-midi, il sera reçu par son homologue Wang Yi pour un entretien suivi d’un dîner. Leurs discussions dureront donc au moins trois à quatre heures. Le dossier nucléaire nord-coréen et la chaîne d’approvisionnement seront au cœur de leurs discussions.A cette occasion, le sud-Coréen tentera de persuader Pékin de comprendre les enjeux de « Chip 4 », une alliance des fabricants de puces électroniques que les Etats-Unis envisagent de former avec la Corée du Sud, le Japon et Taïwan. Avec pour objectif seulement de faire face aux problèmes de la chaîne d'approvisionnement. Park soulignera alors que cette chaîne ne vise pas à exclure l’empire du Milieu.A propos des trois engagements pris par le précédent gouvernement de Séoul, le ministre sud-coréen semble affirmer que l’administration Yoon aura du mal à les respecter. Pour rappel, sous Moon Jae-in, le pays du Matin clair avait promis de ne pas envisager le déploiement de nouveaux boucliers antimissiles américains THAAD sur son sol, de ne pas participer au système de défense antimissile américain (MD), ni de développer la coopération sécuritaire Séoul-Washington-Tokyo en une alliance militaire. La Chine exige de son successeur le maintien de ses engagements.