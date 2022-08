La ministre de l’Education finit par jeter l’éponge

Photo : YONHAP News

La démission. Placée au cœur d’une tempête qu’elle a elle-même créée, la ministre de l’Education l’a finalement annoncée hier. Park Soon-ae quitte le gouvernement après y avoir à peine siégé 35 jours.« Je ne pourrai pas mener à bon port les idées que j’ai portées pour faire bénéficier aussi le peuple des privilèges de l’éducation que j’ai moi-même reçus », a-t-elle déclaré, lors d’une conférence de presse. Et d’ajouter assumer l’entière responsabilité de toute la polémique notamment autour de sa proposition d’avancer d’un an, soit de 6 à 5 ans, l’âge d’entrée à l’école primaire.Vous vous en souvenez. Park, qui cumule aussi la fonction de vice-Premier ministre aux Affaires sociales, avait présenté ce projet le 29 juillet dernier au président Yoon Suk-yeol. Celui-ci avait alors ordonné sa mise en place au plus vite, sans s’attendre à une levée de bouclier non seulement des associations des parents d’élèves mais aussi celles d’enseignants. Celles-ci dénonçant une mesure prise sans consultations préalables avec elles, et sans tenir compte du niveau de développement des enfants de cet âge. Elles étaient allées jusqu’à revendiquer son retrait pur et simple.De vives critiques avaient également été émises contre une autre de ses annonces, qui concerne cette fois-ci la fermeture des lycées de langues étrangères. De quoi amener les milieux éducatifs et la classe politique à revendiquer eux aussi son départ.Cette professeure à l’université nationale de Séoul, avait été choisie à ce poste le 26 mai. Depuis sa nomination, plusieurs soupçons avaient été soulevés à son encontre, les uns après les autres. L’un concernant notamment un fait de conduite en état d’ivresse dans le passé. Passant outre l’audition parlementaire en raison du blocage de celui-ci, elle était officiellement entrée en fonction le 5 août. Park est le premier membre du gouvernement de Yoon à céder.Le ministère de l’Education est donc privé de son patron. Dans ce contexte, son vice-ministre a été interrogé aujourd’hui par la commission concernée du Parlement sur le projet de sa désormais ex-ministre. Jang Sang-yoon a alors affirmé que cette réforme était désormais devenue difficile à réaliser.