Paju propose un voyage virtuel de la DMZ

Photo : YONHAP News

Une nouvelle attraction touristique a ouvert ses portes au sein du pavillon Imjingak à Paju, situé à près de 30 kilomètres au nord de Séoul. Il s’agit du centre de tourisme écologique pour la paix de la péninsule coréenne. Il a été inauguré officiellement hier. Cet espace permet aux visiteurs de connaître l’écologie et l’histoire de la DMZ, la zone démilitarisée située à la frontière entre les deux Corées, en recourant à des technologies de pointe, notamment la réalité virtuelle.Rappelons que les travaux du centre de tourisme écologique à Imjingak ont débuté en 2016 avec un investissement public de 11,2 milliards de wons, à savoir plus de 8,41 millions d’euros.L’installation phare du centre est la salle de média tangible de la DMZ. La première chose qui attire l’attention des visiteurs est un dispositif d'expérience de réalité virtuelle appelé « drone rider ». Dans cette salle, le visiteur peut mettre un casque VR et monter dans une machine pour faire un voyage virtuel à l’aide d’un drone depuis le sud de la péninsule coréenne jusqu’à la zone démilitarisée.L'espace en forme de casque de soldat rouillé crée une atmosphère mystérieuse de nuit donnant l'impression de se retrouver à l’intérieur de la DMZ. Les visiteurs peuvent également apprendre les noms des animaux rares vivant dans cette zone considérée comme un sanctuaire écologique, et participer à différentes activités interactives. L'Office du tourisme coréen (KTO) a financé la création de cette salle d’expérience virtuelle en y investissant près de 5 milliards de wons, plus de 3,75 millions d’euros.Il faut savoir que la DMZ, l'une des frontières les plus fortifiées au monde, est peu accessible au grand public. C’est pourquoi le KTO a eu l’idée de créer cet espace virtuel afin de permettre aux visiteurs de faire une expérience indirecte, mais réaliste grâce à la réalité virtuelle.Pour rappel, le pavillon Imjingak est une destination touristique de premier plan attirant en moyenne 7 millions de personnes par an. Grâce à l’ouverture du centre de tourisme écologique, la municipalité de Paju espère aller encore plus loin dans la promotion du tourisme local et servir de base globale associant l'écologie et la culture de la zone DMZ.