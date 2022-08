Intempéries : Yoon Suk-yeol souligne la prévention des pertes en vies humaines

Photo : YONHAP News

Face aux importantes intempéries dans la région centrale du territoire, Yoon Suk-yeol a en personne présidé aujourd’hui une réunion d’urgence consacrée aux mesures à prendre en vue de limiter au maximum les dégâts.Cette conférence a eu lieu au centre de réaction aux catastrophes naturelles du complexe gouvernemental de Séoul, et non au Bureau présidentiel de Yongsan.A cette occasion, le chef de l’Etat a souligné que la priorité absolue devrait être accordée à la prévention des pertes en vies humaines et ordonné de déployer tous les efforts en ce sens. Selon le dirigeant, la responsabilité et l’obligation les plus fondamentales de l’Etat sont de protéger la vie et les biens du peuple.Le président de la République a d’emblée demandé aux responsables concernés de rétablir au plus vite possible les zones sinistrées, sans oublier de préserver la sécurité des secouristes et des fonctionnaires mobilisés. Dans le même temps, il a donné des instructions pour parer à toute éventualité afin d’éviter de nouvelles pertes, de très fortes pluies étant attendues encore ce soir.Yoon devait à l'origine convoquer aujourd’hui le conseil des ministres au complexe ministériel de Sejong au centre du pays, avant d’y revenir pour se rendre au centre de réaction.Par ailleurs, un des membres de son équipe au Bureau présidentiel a affirmé que le président avait continué, depuis son domicile privé, de se faire briefer sur l’évolution de la situation de la catastrophe et d’ordonner les réponses à donner à chaque étape, et ce depuis hier soir jusqu’au petit matin. Et d’ajouter que le numéro un sud-coréen avait aussi envisagé de visiter hier soir les régions sinistrées, mais il a finalement décidé de ne pas y aller. La raison : son déplacement risque de perturber le travail des responsables sur le terrain pour le protocole ou pour la préparation d’un briefing.De son côté, le Premier ministre Han Duck-soo s’est rendu ce matin sur les endroits les plus touchés par les précipitations dans la capitale.