PPP : la création d’un comité d’urgence scellée et Joo Ho-young désigné à sa tête

Photo : YONHAP News

La procédure nécessaire à la révision de la charte du Parti du pouvoir du peuple (PPP) en vue de créer un comité d’urgence a finalement pris fin. Ce comité dirigera la formation présidentielle qui traverse actuellement une crise interne, et ce jusqu’à l’élection d’un nouveau patron.Les membres de sa commission nationale se sont réunis aujourd’hui dans la matinée, pour valider l’amendement, qui permet à celui qui assure actuellement l’intérim du président du mouvement, en l’occurrence le chef de son groupe parlementaire Kweon Seong-dong de nommer le directeur du comité en question.Pour cela, un vote a été organisé par un service de système de réponse automatique (ARS). Plus de deux tiers des 707 membres de cette commission, l’un des organes de décision du parti, se sont prononcés pour.Kweon a aussitôt choisi le député Joo Ho-young à la tête de la prochaine direction intérimaire. Une proposition approuvée à l’unanimité en assemblée générale des élus, tenue en visioconférence dans l’après-midi. Elle doit l’être aussi par la commission nationale qui sera de nouveau convoquée dans le courant de la journée.Le patron suspendu Lee Jun-seok sera alors automatiquement privé de son poste. Il ne pourra donc pas reprendre ses fonctions à l’issue de sa suspension de six mois en janvier prochain. Le jeune responsable politique a mis en question la légitimité procédurale. Du coup, il a annoncé envisager de déposer une demande d’injonction pour tenter de bloquer l’application de la charte révisée. Lee tiendra aussi une conférence de presse ce samedi.