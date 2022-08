Photo : KBS

Suite aux pluies diluviennes qui frappent, depuis lundi, la région de Séoul et le centre du territoire, le bilan s’est alourdi. Un total de neuf morts et six disparus sont à déplorer et 15 personnes ont été blessées.441 individus de 328 foyers ont dû se réfugier. Et 402 personnes de ces 308 foyers ne peuvent toujours pas regagner leur domicile.Côté dégâts matériels, 2 579 immeubles à usage d’habitation et de commerce, cinq hectares de champs agricoles, dix tronçons ferroviaires ont été submergés et 11 cas d’éboulement de terrain ont été signalés.Le gouvernement a fait savoir que 96,2 % des installations endommagées, soit 2 553 installations sur 2 653 avaient été réparées d’urgence.