Les chefs de la diplomatie sud-coréenne et chinoise discutent des chaînes d’approvisionnement et du dossier nord-coréen

Photo : YONHAP News

Les ministres des Affaires étrangères de la Corée du Sud et de la Chine ont échangé, hier, à Qingdao dans la province de Shandong, sur les chaînes d'approvisionnement, en particulier en semi-conducteur, la Corée du Nord et d'autres dossiers en suspens entre les deux pays.Comme cet entretien est intervenu dans un contexte de tensions croissantes entre Washington et Pékin, Wang Yi a commencé par déclarer que Séoul et Pékin devraient poursuivre leur coopération en préservant leurs chaînes d'approvisionnement et les réseaux industriels stables et fluides, tout en optant pour le multilatéralisme. Faisant référence au 30e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques bilatérales, le haut diplomate chinois a également affirmé que leurs liens, soumis aux intempéries, devraient devenir plus mûrs, indépendants et durables.En ce qui concerne la consultation de quatre pays sur l’approvisionnement en semi-conducteur baptisé provisoirement « Chip 4 », le côté chinois s’est montré plus souple qu’avant. Wang s’est contenté de dire qu’il « attendait un jugement approprié de la part de la Corée du Sud ». Rappelons que « Chip 4 » est un cadre de coopération que les Etats-Unis souhaitent mettre en place avec la Corée du Sud, Taïwan et le Japon.De son côté, Park Jin a lui aussi évoqué la célébration de cet anniversaire en soulignant que les deux nations devraient intensifier leur partenariat en recherchant des intérêts communs basés sur le respect mutuel. Tout en mettant l’accent sur l'équilibre entre la recherche d'intérêts communs et le respect des différences des deux Etats, le chef de la diplomatie du pays du Matin clair a espéré que les deux voisins coopéreraient également sur la base de valeurs universelles telles que la liberté, la paix et la prospérité.Ce n’est pas tout. Le ministre sud-coréen a également demandé de lever « la restriction de la diffusion de la culture populaire sud-coréenne » infligé depuis le déploiement du bouclier antimissile américain (THAAD) alors que son homologue chinois a répondu que la Chine était en train de déployer des efforts en ce sens.Selon un responsable du ministère des Affaires étrangères à Séoul, les deux parties se sont mis d’accord pour dire que ce dossier sensible ne devrait pas constituer un obstacle pour le développement des relations bilatérales.En ce qui concerne la question de la Corée du Nord, le ministre Park a appelé l'empire du Milieu à jouer un rôle constructif pour dissuader Pyongyang de réitérer ses provocations, alors que des menaces sans précédent pèsent sur la paix et la stabilité de la péninsule coréenne. Et il n'a pas oublié non plus de demander à son interlocuteur une venue du numéro un chinois Xi Jinping en Corée du Sud.