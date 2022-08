Le Sénat américain adopte la résolution sur le « mur du souvenir » de la guerre de Corée

Photo : YONHAP News

Aux Etats-Unis, le Sénat a adopté le 7 août à l'unanimité une résolution sur le « mur du souvenir » construit en hommage aux anciens combattants de la guerre de Corée. Cette résolution réaffirme l'importance de l'alliance entre la Corée du Sud et les Etats-Unis et remercie le peuple du pays du Matin clair et son gouvernement pour leur soutien financier à sa construction.En effet, le texte a précisé que l'alliance bilatérale, inébranlable, constituait la base de la paix et de la prospérité de l'Asie du nord-est. Et d'ajouter que les deux nations continuent également de consolider leur coalition sur l'économie, la diplomatie et la technologie.Cho Tae-yong, l'ambassadeur sud-coréen à Washington, s'est félicité hier de l'adoption de cette résolution sur son compte Facebook. Il s'est dit lui aussi reconnaissant envers le Sénat et les citoyens américains pour leur appui constant à toutes les étapes de la construction du « mur du souvenir ». Qui plus est, le haut diplomate sud-coréen a souligné que son pays n'oublierait jamais le sacrifice et le dévouement des soldats tombés sur le champ d’honneur pendant ce conflit fratricide.Sur le « mur du souvenir », érigé dans le parc des anciens combattants américains situé à Washington, sont gravés les noms de quelque 43 000 vétérans américains et coréens.