Création de 826 000 emplois en juillet

Photo : YONHAP News

Sur fond d'inquiétudes croissantes sur l'économie dues à l'inflation, la croissance de l'emploi en Corée du Sud a ralenti pour le deuxième mois consécutif en juillet, malgré une augmentation en glissement annuel.D’après l’annonce faite aujourd’hui par l’Institut national des statistiques (Kostat), le nombre de personnes employées s'élevait à quelque 28 475 000 le mois dernier, soit 826 000 de plus qu'un an auparavant. Il s'agit de la plus forte augmentation en glissement annuel pour un mois de juillet depuis 2000, année où un peu plus d'un million de postes avaient été créés.Le rythme de la croissance annuelle s'est toutefois ralenti par rapport aux 841 000 emplois enregistrés en juin. Le mois précédent, 935 000 emplois supplémentaires avaient été créés par rapport à l'année précédente.Le taux d'emploi des personnes âgées de 15 ans et plus a augmenté de 1,6 point en glissement annuel pour atteindre 62,9 % le mois dernier, établissant un nouveau record pour un mois de juillet. Cependant, l’exécutif a déploré que 58 % de nouveaux travailleurs en juillet aient 60 ans et plus.Le taux de chômage a pour sa part diminué de 0,3 point en un an pour atteindre 2,9 %, le nombre de chômeurs ayant reculé de 84 000 par rapport à l'année précédente pour s'établir à 836 000.Le gouvernement prévoit que ce rythme devrait aller en ralentissant dans les mois qui viennent en raison de la recrudescence du COVID-19 ainsi que du moral des ménages et des entreprises en berne.