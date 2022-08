70 hommes politiques d'origine coréenne se réunissent à Séoul

Photo : YONHAP News

Des hommes politiques d'origine coréenne des quatre coins du monde vont se rassembler à Séoul du 16 au 19 août pour réfléchir sur les moyens de développer les relations entre leur pays et la Corée du Sud.Le forum est organisé par le Conseil des hommes politiques d'origine coréenne à l'étranger, dont la présidence est assurée par Yonah Martin, sénatrice de Colombie-Britannique. Et sa 8e édition se déroulera aussi bien en ligne qu’en présentiel autour du thème « Les magnifiques Coréens, engagés pour la paix ».Environ 70 hommes politiciens de 14 pays sont attendus. Yonah Martin sera ainsi accompagnée de Melissa Lee de la Chambre des représentants de Nouvelle-Zélande, Kim Vera, députée kazakh, Linda Lee et Julie Won, conseillères municipales de la ville de New York aux Etats-Unis.Les discussions porteront sur le partage des expériences de leur accès réussi à la scène politique et leur rôle pour consolider la paix et la prospérité dans la communauté internationale.L'événement débutera, mardi prochain, avec une cérémonie d'ouverture et un dîner offert par le ministre sud-coréen des Affaires étrangères. La visite au Mémorial de la guerre à Séoul et celle à la prison de Seodaemun, reconvertie aujourd’hui en musée, où ont été emprisonnés et torturés de nombreux résistants coréens durant l'occupation japonaise, sont également au programme.