THAAD : Pékin demande à Séoul de traiter de manière « appropriée » ce dossier sensible

Photo : YONHAP News

Pékin a demandé à Séoul de prendre sérieusement en considération les « préoccupations sécuritaires » de la Chine concernant le THAAD, le bouclier anti-missile américain, et de « traiter cette question de manière appropriée ».Selon un communiqué publié par le ministère chinois des Affaires étrangère, entièrement consacrée sur sujet, Wang Yi en a fait part à son homologue sud-coréen Park Jin lors de leur entretien bilatéral tenu hier dans la province chinoise de Shandong. Ce texte a été rendu public séparément de la déclaration couvrant les résultats de cette assise. Toujours d’après le ministère chinois, les deux parties partageaient le point de vue selon lequel elles devaient faire des efforts conjoints pour que le THAAD n'entrave pas les relations bilatérales.De l’avis des observateurs, en demandant à son voisin de gérer la question de manière « appropriée », la Chine a apparemment demandé de ne pas déployer de THAAD supplémentaires, de ne pas faire participer la Corée du Sud au réseau de défense antimissile des USA, de ne pas établir d'alliance militaire trilatérale avec les États-Unis et le Japon et de limiter le fonctionnement des batteries déjà installées.