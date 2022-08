Netflix : « Extraordinary Attorney Woo » en tête des séries non anglophones

Photo : YONHAP News

La série télévisée sud-coréenne « Extraordinary Attorney Woo » s'est classée de nouveau en tête du classement hebdomadaire des programmes télévisés non anglophones sur Netflix. C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui le plateforme de streaming américain.Sorti le 29 juin, le feuilleton du pays du Matin clair a en effet enregistré 67,01 millions d'heures de visionnage sur la période du 1er au 7 août, pour se classer à la 1ère place dans la catégorie, et ce pour la 4e fois.En fait, « Extraordinary Attorney Woo » n'était pas entrée dans le Top 10 de Netflix durant sa 1ère semaine de diffusion, mais s'est hissée directement au sommet du classement dès la deuxième (du 4 au 10 juillet) pour y rester deux semaines d'affilée. Détrônée ensuite par la série espagnole « Alba », les aventures de l’avocate Woo a retrouvé la 1ère place durant la 5e semaine de sa diffusion (du 25 au 31 juillet).Par ailleurs, son nombre d'heures de vue ne cesse d'augmenter, en passant de 23,95 millions d'heures pendant sa 2e semaine de diffusion à plus de 67 millions la semaine dernière.« Extraordinary Attorney Woo » raconte l'histoire d'une jeune avocate brillante, nommée Woo Young-woo, interprétée par Park Eun-bin, qui souffre de trouble du spectre de l'autisme.D'autres séries « made in Korea » figurent dans le classement avec « Alchemy of Souls » au 4e rang avec 20,1 millions d'heures et « Remarriage and Desires » au 10e avec 7,54 millions.