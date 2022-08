COVID-19 : le nombre de nouvelles contaminations dépasse le seuil de 150 000

Photo : YONHAP News

Ces 24 dernières heures, le nombre de nouveaux cas positifs du COVID-19 a dépassé les 150 000 pour atteindre 151 792, soit le plus haut niveau depuis le 13 avril dernier.Le nombre des cas graves a également progressé de 38 en un jour pour s’élever à 402. C’est la première en trois mois que ce chiffre dépasse les 400. On déplore également 50 décès. C’est la première fois que ce chiffre quotidien atteint cette marque depuis environ deux mois.D’autre part, le gouvernement a prévu, lors de sa réunion du matin, plus de 200 000 nouveaux cas journaliers avant la fin du mois.Tout en mettant en garde contre une recrudescence de l’épidémie, l’administration a décidé d’effectuer « une prévention ciblée » notamment dans les établissements fragiles, tels que les maisons de retraite et les installations publiques.