Intempéries : Yoon Suk-yeol plaide pour des mesures de prévention fondamentales

Photo : YONHAP News

Le président de la République a présenté ses condoléances aux victimes des intempéries qui ont frappé la région centrale du territoire, dans une réunion d’urgence contre les inondations qu’il présidait ce matin au complexe gouvernemental de Séoul. Yoon Suk-yeol s’est aussi excusé auprès des citoyens pour tous les désagréments qu’ils devaient subir, en expliquant que les pluies torrentielles records avaient provoqué des dégâts importants, allant jusqu’à la perte des vies humaines.Le chef de l’Etat a souligné que les dérèglements climatiques pouvaient encore se reproduire et qu’il était essentiel d’établir des dispositifs fondamentaux pour y faire face. En témoignant de ce qu’il a vu de ses propres yeux en se rendant dans le quartier de Sillim à Séoul où les inondations ont pris la vie de trois personnes, il a affirmé qu’il est nécessaire de recourir aux technologies de pointe pour surveiller le niveau de tous les cours d’eau, et émettre des alertes à travers des simulations.A cet égard, le gouvernement compte mettre au point un système de prévention contre les catastrophes liées à l’eau comme des prévisions des inondations basée sur l’IA, et une carte qui indiquerait les points de submersion ou des débordements de rivières.Yoon a également ajouté que les ministères responsables et les collectivités locales devraient créer conjointement un système de prévision et d’alerte des inondations qui couvrent les rivières et les fleuves dans tout le pays afin de minimiser les pertes en vie humaine et la destruction du patrimoine.