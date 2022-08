Volley-ball : Kim Yeon-kyoung revient dans la ligue sud-coréenne

Photo : YONHAP News

Kim Yeon-kyoung revient dans la ligue nationale pour jouer ce week-end à la Coupe du Championnat de Corée du Sud de volley-ball féminin. Un tournoi qui est organisé par la Fédération de volley-ball du pays (KOVO). Il s'agit de son 1er match ici en deux ans, en tant que joueuse d’une équipe de la ligue nationale.Peu avant, la star du volley avait annoncé avoir décidé de regagner son pays d'origine après deux ans d'activités à l'étranger, uniquement pour retrouver ses fans. Elle s'est aussi montrée déterminée à satisfaire leurs attentes dans un match où elle jouera sous les couleurs des Heungkuk Life Pink Spider.La sportive âgée de 34 ans, a par ailleurs expliqué son plan de retraite qui pourrait intervenir dans environ trois ans. Par exemple, elle envisage d’ouvrir des classes de volley-ball pour les jeunes âgés d'entre 14 et 16 ans.Mais Kim souhaite avant tout travailler à la Commission d'athlètes du Comité olympique international. C'est une ambition d'autant plus réalisable qu'elle a toujours montré un esprit combatif et de défi tout au long de sa carrière. Elle a été élue meilleure joueuse aux Jeux olympiques de Londres et a enregistré des performances remarquables avec l’équipe nationale aux JO de Tokyo 2020. Qui plus est, le mandat de Ryu Seung-min, membre de la commission en question du pays du Matin clair, prendra fin en 2024.La légende du volley-ball sud-coréenne pourrait donc peut-être continuer de rester sur le devant de la scène sportive même après la fin de sa carrière de joueuse.