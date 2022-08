Yoon Hee-keun approuvé au poste de chef de la Police nationale

Photo : YONHAP News

Le président de la République Yoon Suk-yeol a confirmé aujourd’hui la nomination de Yoon Hee-keun à la tête de la Police nationale alors que l’Assemblée nationale n’a pas adopté le rapport sur les résultats de son audition. Il est le 11e haut fonctionnaire nommé sans cette procédure sous son administration.Le Bureau présidentiel de Yongsan a annoncé la décision du chef de l’Etat cet après-midi, ajoutant que le certificat de nomination lui avait été décerné.Le candidat a été interrogé par les députés avant-hier, mais le rapport n’a pas pu être entériné à cause de la division entre la majorité et l’opposition. Plus tôt, le président avait demandé au Parlement d’envoyer le document sur son audience jusqu’au 5 août. Comme la date butoir est passée, la nomination a eu finalement lieu afin de ne pas laisser le poste vacant plus longtemps.