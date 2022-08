Séoul et Washington s’entretiennent pour lutter contre les cybermenaces nord-coréennes

Photo : YONHAP News

La première réunion du groupe de travail Séoul-Washington visant à répondre aux cybermenaces nord-coréennes s’est tenue hier, à Washington, aux Etats-Unis. Selon le ministère sud-coréen des Affaires étrangères, ce rassemblement fait suite à la déclaration conjointe du sommet entre Yoon Suk-yeol et Joe Biden qui s’est déroulé en mai dernier dans la capitale sud-coréenne.L’entrevue a été dirigée par l’envoyé nucléaire adjoint sud-coréen Lee Tae-woo et son homologue américain Jung Pak. Les deux parties ont partagé l’importance de bloquer les tentatives de Pyongyang pour financer son développement d’armes nucléaires et de missiles à travers l’envoi de hackers nord-coréens à l’étranger ou le piratage de cryptomonnaies. Les deux diplomates se sont également entretenus sur des moyens de coordination pour faire face aux cyberactivités illicites du royaume ermite.Les deux alliés comptent organiser la deuxième réunion à Séoul dans le courant de cette année afin de poursuivre leur discussion.