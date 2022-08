Photo : YONHAP News

L’indice vedette de la place de Seoul, le KOSPI, a perdu plus de 0,90 %, et repasse sous les 2 500 points, clôturant sa séance à 2 480,88 points.Même chose pour le KOSDAQ, le principal indice des valeurs technologiques, qui a perdu 1,60 %, pour finir sa journée à 820,27 points.Sur le marché des changes, à la clôture des transactions, l’euro s’achète 1 337,72 wons (+6,51 wons) et le dollar américain 1 310,4 wons le billet vert (-5,8 wons).