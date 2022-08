Mondial de handball junior féminin : la Corée du Sud sacrée championne

Photo : YONHAP News

L’équipe sud-coréenne a remporté aujourd'hui le Championnat du monde U18 femmes de handball organisé à Skopje en Macédoine du Nord. Conduites par Kim Jin-soon, les athlètes du pays du Matin clair ont battu en finale les Danoises 31 à 28.C'est la première fois qu'une sélection non européenne s'est hissée au sommet des championnats de cette discipline, qui voit plutôt des formations occidentales y être sacrées.La Corée du Sud est d'ailleurs le seul pays non européen à avoir dépassé les quarts de finale de cet événement sportif. En effet, elle a obtenu le titre de vice-champion en 2006, avant de terminer troisième en 2016 et 2018.De plus, il s'agit de la cinquième victoire pour le handball féminin du pays après la médailles d'or aux Jeux Olympiques de 1988 et 1992, la victoire au Championnat du monde adultes en 1995 et celle à la compétition destinée aux moins de 20 ans en 2014.La handballeuse sud-coréenne Kim Min-seo a reçu le prix de meilleure joueuse alors que ses compatriotes Lee Hye-won et Cha Seo-yeon ont été sélectionnées dans l’équipe type du tournoi. La délégation du pays du Matin clair rentrera au pays avec le trophée ce samedi.