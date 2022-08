Intempéries : le monde politique unanime pour la déclaration de « zones sinistrées spéciales »

Photo : YONHAP News

Après des pluies meurtrières qui ont frappé Séoul et son agglomération depuis le début de la semaine, la classe politique demande unanimement d’apporter le soutien de l’Etat aux régions dévastées.Le gouvernement a aussitôt étudié une telle possibilité. Ses représentants et ceux du Parti du pouvoir du peuple (PPP) se sont réunis hier d’urgence. La formation présidentielle a alors sollicité la déclaration de « zones sinistrées spéciales ».Cette mesure de catastrophe naturelle est une procédure exceptionnelle mise en place par l’Etat pour financer une partie des coûts nécessaires pour reconstruire les installations endommagées. Elle permet aussi aux personnes touchées par la catastrophe de reporter le paiement de leurs impôts et leurs cotisations de sécurité nationale. Ceux-ci peuvent aussi être exonérés ou réduits.Le chef du groupe parlementaire du PPP Kweon Seong-dong a alors souligné la nécessité de mobiliser tout le budget disponible et toutes les capacités administratives pour rétablir la situation au plus vite.L’exécutif et la formation ont également planché sur les premières mesures à prendre pour aider les sinistrés, en attendant la décision définitive de la procédure en question. Il s’agit de leur accorder un fonds dit de stabilisation du quotidien, entre autres.Même son de cloche du côté des deux forces de l’opposition représentées à l’Assemblée nationale. Le Minjoo et le Parti de la justice ont tous deux réclamé une déclaration rapide de l’état de catastrophe naturelle et l’accélération de l’indemnisation des victimes, plus particulièrement les plus défavorisées.