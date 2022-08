90 œuvres de Lee Jung-seop exhibées au public

Photo : YONHAP News

Quelque 90 œuvres du grand peintre sud-coréen de style occidental Lee Jung-seop seront exposées à partir de demain jusqu'au 23 avril 2023 au Musée national d'art moderne et contemporain de Corée (MMCA) à Séoul. Cet événement s'inscrit dans une série d'expositions des dons de Lee Kun-hee, le défunt PDG du groupe Samsung, comptant 1 488 œuvres léguées à ce musée.Le public pourra ainsi découvrir environ 80 tableaux parmi les 104 qui étaient détenus par le donateur ainsi que dix qui sont issus des collections du musée. « Une poule et des poussins » et « Les enfants sur la plage », datant du début des années 1950, seront présentés pour la première fois. Et « La famille qui danse » et « La main et les oiseaux » seront exhibés pour la première fois depuis 40 ans.L'exposition se composera de deux parties qui présentent respectivement des œuvres des années 1940 et 1950. Dans la première section, les visiteurs pourront découvrir les dessins au crayon et ceux sur les cartes postales que le peintre avait réalisés après ses études au Japon. La deuxième présentera ses créations sur des feuilles d'argent élaborées durant son séjour à l'île méridionale de Jeju et d'autres régions de la péninsule coréenne.Selon Kim Byung-ki, un autre célèbre artiste du pays, les peintures sur les papiers d'aluminium argentés des emballages de cigarettes représentent la quintessence de l'art de Lee Jung-seop. C'est ce qu'a annoncé Yoon Beom-mo, le directeur du musée, lors de la conférence de presse tenue ce matin.La visite se déroulera en sept séances par jour sur réservation en ligne ou sur place.