Intempéries : le dernier bilan fait état de 11 morts et 8 disparus

Photo : YONHAP News

Les pluies torrentielles continuent de s’abattre sur la Corée du Sud. Selon le dernier bilan des autorités, 11 personnes sont mortes et huit autres portées disparues depuis le début de ces précipitations historiques, qui ont commencé lundi.L'une des dernières victimes décédées est un homme tombé dans une bouche d’égout à Séoul, dont la plaque a été soulevée par la pression de l’eau. Son corps a été retrouvé sans vie hier après-midi.Le nombre de sans-abris, dans six grandes villes et provinces, s’est établi à 5 364 personnes.Et plus de 3 400 membres de 1 400 foyers sont toujours privés d’électricité ce jeudi matin. Ils ont été relogés temporairement.Les fortes précipitations ont aussi provoqué des inondations de 11 voies ferrées, pas moins de 3 700 habitations, établissements de commerce, dont quelque 3 400 à Séoul.Le bilan fait aussi état de l’effondrement de neuf murs de soutènement, de 65 cas d’éboulement ou de glissement de terrain et de la submersion d’environ 300 hectares de végétation.