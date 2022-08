Hausse annuelle de 23 % des exportations entre le 1er et le 10 août

Photo : YONHAP News

En août, les exportations sont au beau fixe. Leur montant a progressé de plus de 20 % sur un an pendant les dix premiers jours du mois. C’est ce que montrent les données communiquées aujourd’hui par l’Administration des douanes.Dans les détails, pendant cette période, la Corée du Sud a vendu ses produits hors des frontières pour une valeur de 15,7 milliards de dollars, soit une hausse annuelle de 23 %, ou de 8,7 % si on tient compte des jours travaillés, dont le nombre est de 8,5, un jour de plus qu’un an plus tôt.Les expéditions des produits pétroliers, des automobiles et des instruments de précision ont grimpé, tandis que celles des semi-conducteurs et des appareils de télécommunication ont reculé.Géographiquement, les Etats-Unis, l’Union européenne, le Vietnam et Singapour ont acheté davantage au pays du Matin clair. A contrario, la Chine et Hong Kong ont diminué leurs importations de biens « made in Korea ».Justement, le montant des importations sud-coréennes a lui aussi augmenté de 34 % en glissement annuel pour totaliser 23,4 milliards de dollars. Le pays a donc dégagé un déficit commercial de 7,7 milliards de dollars.