Intempéries : Antonio Guterres et Fumio Kishida envoient des mots de soutien et de consolation

Photo : YONHAP News

A la veille de son déplacement à Séoul, le secrétaire général de l’Organisation des Nations unies (Onu), a envoyé des mots de sympathie et de consolation à la Corée du Sud et à sa population, fortement touchées par les pluies torrentielles. Et au cours de sa visite en Mongolie, Antonio Guterres a exprimé hier ses condoléances et sa solidarité aux familles des victimes des inondations.Afin de promouvoir le désarmement nucléaire, Guterres est en voyage dans trois pays asiatiques, qui l'a déjà amené au Japon et en Mongolie. Il est attendu aujourd'hui en Corée du Sud.Le patron de l'Onu se rendra ainsi au pays du Matin clair pour la première fois depuis les Jeux Olympiques d'hiver de PyeongChang 2018. Il s'entretiendra avec le président Yoon Suk-yeol et le ministre des Affaires étrangères Park Jin.Selon le porte-parole de l'institution internationale Stéphane Dujarric, les discussions porteront sur la dénucléarisation pacifique de la péninsule coréenne lors de la rencontre avec le chef de l'Etat sud-coréen.De son côté, le Premier ministre japonais Fumio Kishida a lui aussi transmis un message de condoléances, avant de souhaiter que les zones sinistrées soient rapidement restaurées.