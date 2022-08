COVID-19 : Kim Jong-un proclame la victoire sur l’épidémie

Photo : YONHAP News

En Corée du Nord, Kim Jong-un a annoncé que son pays était désormais venu à bout du coronavirus.A en croire son agence de presse officielle, le pays communiste a convoqué hier à Pyongyang une réunion nationale consacrée à la prévention de l’épidémie. Lors de sa prise de parole devant les membres du comité central du Parti des travailleurs et du gouvernement, le jeune dirigeant a proclamé la victoire sur le COVID-19 et s’est engagé à abaisser, dès hier, le niveau des alertes sanitaires lancées pour protéger la vie et la santé du peuple.Le Nord a mis en place cette mesure urgente le 12 mai, date à laquelle il avait annoncé son premier cas de COVID.Selon le numéro un nord-coréen, le parti et le gouvernement sont arrivés à la conclusion que le risque épidémique a totalement disparu, et ce sur la base des résultats des analyses menées par la filière des recherches scientifiques.Kim III s’est aussi réjoui du fait que le pays a atteint son objectif d’achever le combat en un laps de temps record. Et d’appeler pourtant à ne pas desserrer l’étau sanitaire, l’apparition de maladies infectieuses étant toujours possible en raison de la propagation des variants de coronavirus et de la variole du singe, ou du changement climatique.