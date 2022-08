Le président sud-coréen reçoit Philip Goldberg et Paul LaCamera

Photo : YONHAP News

Yoon Suk-yeol a reçu hier soir le nouvel ambassadeur des Etats-Unis à Séoul Philip Goldberg et le Commandant des forces américaines stationnées en Corée du Sud Paul LaCamera.Leur entretien a duré près d’une heure. Et le ministre sud-coréen de la Défense Lee Jong-sup, le chef d’état-major interarmées Kim Seung-kyum ainsi que le conseiller présidentiel à la sécurité nationale Kim Sung-han y étaient eux aussi présents.A l’origine, un dîner avait été programmé, mais il a été réduit à une simple entrevue. En cause, les intempéries qui continent de toucher la Corée du Sud.D’après un responsable du Bureau présidentiel de Yongsan, cette rencontre a eu lieu pour accueillir le représentant américain, qui est entré en fonction le mois dernier, et pour encourager les autorités militaires des deux alliés avant leurs manœuvres conjointes, qui débuteront le 22 août.