Annonce d’un paquet de mesures gouvernementales à l’approche de Chuseok

L’inflation s’emballe et la fête des récoltes et de la plein lune approche à grand pas. De quoi inquiéter les foyers à revenus modestes. Comme avant chaque Chuseok, qui tombe cette année le 10 septembre, le gouvernement se penche sur les mesures visant à alléger leur fardeau. Elles ont été annoncées aujourd’hui lors d’une conférence interministérielle.Il s’agit notamment de stabiliser les prix des produits les plus prisés et consommés lors de cette célébration, qui ont flambé de plus de 7 % par rapport à il y a un an. Pour ce faire, l’exécutif a décidé de mettre sur le marché une quantité record de 230 000 tonnes de 20 produits concernés, dont le chou et le navet, via la libération du stock ou les importations urgentes. Soit jusqu’à 1,4 fois de plus que d’habitude.Les bons de réduction seront aussi émis pour une valeur de 65 milliards de wons, l’équivalent de 48,8 millions d’euros. Ces coupons seront diffusés sur les produits agricoles, halieutiques et d’élevage.L’exécutif espère ainsi abaisser leurs cours au niveau d’il y a un an. Dans le même temps, il fera en sorte que tous ces produits soient distribués à temps. Pour cela, l’accès au centre-ville des camions sera autorisé temporairement. Et le personnel en renfort pour leurs livraisons sera lui aussi déployé.Des soutiens aux plus défavorisés seront également renforcés. Ceux-ci pourront bénéficier d’une aide financière pour payer leur cotisation d’assurance-maladie ou leur loyer. De même, les taux de prêt immobilier seront aussi gelés pour eux d’ici la fin de l’année.Les microentrepreneurs et les PME ne sont pas oubliés eux non plus. Une enveloppe de plus de 42 000 milliards de wons, soit 31,3 milliards d’euros, leur sera débloquée avant ou après la fête. Sans parler des marchés traditionnels.Enfin, pour faciliter les déplacements des citoyens pendant les vacances de Chuseok, que ce soit en autocar ou en train, le gouvernement annoncera, début septembre, des mesures exceptionnelles en ce sens.