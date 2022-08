La loi américaine sur les semi-conducteurs met les entreprises sud-coréennes devant un dilemme

Photo : YONHAP News

Le président américain Joe Biden a signé une loi qui accorde des bénéfices aux investisseurs dans les semi-conducteurs aux Etats-Unis. Mais celle-ci pénalise en même temps les investissements en Chine et met dans une situation extrêmement difficile les entreprises sud-coréennes dont les activités sont étroitement liées à ces deux pays.En novembre dernier, Greg Abbott, le gouverneur du Texas, a remercié le géant Samsung Electronics pour avoir choisi cet Etat américain pour construire des usines de fabrication de semi-conducteurs. Le groupe sud-coréen qui profitera d'exemptions fiscales allant jusqu'à 1 300 milliards de wons, soit plus de 970 millions d'euros durant les 20 prochaines années, aura des bénéfices supplémentaires grâce à la loi en question.SK hynix, un autre poids-lourd sud-coréen du domaine, aura droit aux mêmes avantages, pour son projet identique à celui de Samsung.Or, en contrepartie de ces bénéfices, la loi en question impose des restrictions aux investissements en Chine pour une décennie. Elle inclura une règle interdisant les nouveaux placements dans le pays communiste pour les technologies sur les puces non-mémoire plus avancées que celles de 28 nanomètres.Quant aux puces mémoire, la secrétaire au Commerce fixera les limites, en fonction desquelles les deux grands groupes sud-coréens auront des difficultés à construire plus d'usines dans l’empire du Milieu.En plus, l'administration américaine envisage d'imposer des restrictions sur le commerce des matériels de fabrication des puces. Ce qui sera pénalisant pour les sociétés du pays du Matin clair qui importent des équipements des Etats-Unis pour produire sur le sol chinois.Le gouvernement sud-coréen devra donc obtenir une sorte de dérogation de la part de Washington en la matière et prévenir la réaction violente de Pékin en cas de participation au « Chip 4 », une alliance des puces électroniques que les USA souhaitent former avec la Corée du Sud, le Japon et Taïwan.