Météo : la pluie sévit toujours, le sud-ouest fortement touché

Photo : YONHAP News

Il semblerait que la Corée du Sud vit un deuxième jangma tant les averses s’abattent sur tout le territoire. Aujourd’hui encore, la grande majeure partie du pays a été sous la pluie. Les régions du sud ont été les plus touchées, notamment le sud-ouest et la province de Jeolla du Nord, où plus de 120mm de précipitation sont tombés dans la journée. Météo-Corée y a émis un avertissement aux intempéries.Le centre est a, quant à lui, observé entre 30 et 100mm tandis que 10 à 60mm se sont déversés dans l'ouest. De plus, le sud-est a recensé entre 5 et 40mm. Enfin, les régions du nord, durement frappées par les inondations, ont été laissé quelque peu tranquilles avec de faibles averses, estimées à seulement 5mm.Du côté des températures, le mercure relevé dans l’après-midi n’a pas dépassé les 30°C sauf dans le sud-est et sur l’île méridionale de Jeju avec 31°C. Daejeon a enregistré 27°C, Séoul 28°C, et Gangneung 29°C, entre autres.Météo-Corée prévoit l’arrêt de la pluie sur tout le territoire pour demain après-midi.