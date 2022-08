THAAD : Washington dénonce « une pression inappropriée » de Pékin

Photo : YONHAP News

Les Etats-Unis confirment leur fermeté face à la polémique relancée par Pékin sur le système antimissile américain THAAD, installé en 2017 en Corée du Sud.En effet, le département d’Etat américain a qualifié de « pression inappropriée » le fait que la Chine l’a remis en question lors d’une récente réunion entre son ministre des Affaires étrangères Wang Yi et son homologue sud-coréen Park Jin.C’est son porte-parole adjoint, Vedant Patel, qui a fait cette remarque hier. Il a alors rappelé que la batterie est « une capacité d’autodéfense, prudente et limitée, conçue pour faire face à la Corée du Nord ». Et d’ajouter que la décision de la déployer dans le sud de la péninsule s’inscrit dans le cadre de l’alliance Séoul-Washington, et que son objectif est de protéger la Corée du Sud et son armée contre les éventuelles attaques de missiles et d’armes de destruction massive de Pyongyang.L’administration Biden aurait voulu souligner par là que le dispositif ne vise pas l’empire du Milieu. Pour rappel, celui-ci était farouchement opposé à sa mise en place au sud du 38e parallèle, invoquant que le puissant radar du bouclier est susceptible de réduire l’efficacité de ses propres systèmes de missiles.