Intempéries : le dernier bilan fait état de 13 morts et 6 disparus

Photo : YONHAP News

Le bilan des dégâts humains provoqués par les pluies torrentielles qui se sont abattues depuis lundi, notamment sur le centre du territoire, ne cesse de s’alourdir. Selon les derniers chiffres publiés par les autorités ce matin, 13 personnes sont décédées et six autres sont portées disparues.Les victimes sont déplorées dans trois régions. Pour les décès, huit à Séoul, trois dans la province de Gyeonggi et deux dans celle de Gangwon. Pour les disparus, chacune compte respectivement une, trois et deux personnes.La liste des morts s’est donc allongée. Il s’agit de deux habitants de la capitale. Une femme cinquantenaire tombée dans une bouche d’égout dans l’arrondissement de Seocho et retrouvée sans vie hier soir dans un ruisseau à proximité. Et un homme quarantenaire disparu à l’entrée d’un parc de stationnement en sous-sol dans ce même arrondissement a été découvert sur les lieux quelques heures plus tôt.Actuellement, environ 6 290 personnes ont quitté leur domicile pour se mettre à l’abri des fortes précipitations dans sept grandes villes et provinces. Parmi elles, le nombre de sinistrés s’élève à 1 492, un chiffre enregistré essentiellement à Séoul et dans la province de Gyeonggi qui l’entoure.Le pays comptabilise 3 821 habitations ou établissements de commerce submergés par les flots, la plupart concentrés dans la capitale. En ce qui concerne les équipements publics, les intempéries ont provoqué l’inondation de 11 voies ferrées, six cas de dégâts sur les chemins de fer, et 69 cas d’éboulement ou de glissement de terrain.Dans ce contexte difficile, le gouvernement tâche de faire l’état des lieux sur le terrain et d’accélérer les travaux de rétablissement dans les zones sinistrées.