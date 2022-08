Le gouvernement de Yoon Suk-yeol tente de neutraliser l’amendement sur le Parquet

Photo : YONHAP News

Le Parlement a eu beau voter un amendement sur le Parquet, un texte visant à réduire les pouvoirs de celui-ci, considéré comme trop puissant, le ministère de la Justice, sous l’autorité duquel est placée l’institution, en vient à trouver des astuces permettant de le contourner.La législation en question a été adoptée, en avril dernier, à l’initiative du Minjoo, alors la majorité présidentielle, mais aujourd’hui dans l’opposition. Elle prévoit la diminution des étendues des investigations du ministère public, à deux, contre six actuellement. Conformément à cela, les procureurs devaient enquêter seulement sur les crimes jugés liés à la corruption et à l’économie.Or, à environ un mois de l’entrée en vigueur de l’amendement, le ministère de la Justice, dirigé actuellement par Han Dong-hoon, ex-procureur très proche de Yoon Suk-yeol, a annoncé la révision d’un décret concerné. Il n’a donc pas besoin d’obtenir l’approbation de l’Assemblée nationale.Cet acte réglementaire, une fois modifié, permettra une interprétation beaucoup plus large des caractères des crimes sur lesquels le Parquet doit ouvrir ses investigations directes. Il peut s’agir par exemple des infractions dans lesquelles sont impliqués les fonctionnaires, celles liées à des élections, à des projets d’armement, à des spéculations immobilières, au trafic de stupéfiants, voire même à l’hameçonnage vocal.Le garde des Sceaux explique que l’enjeu de la réforme du décret est de minimiser les préjudices que les sud-Coréens subiront après la mise en vigueur de la loi votée en avril. Une explication qui mécontente bien entendu le Minjoo, qui avait proposé la disposition. La première force de l’opposition s’indigne et est allée jusqu’à dénoncer « un coup d’Etat ».