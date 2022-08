Réunion interministérielle sur la crise économique : l’aide annoncée pour les sinistrés

Photo : YONHAP News

Le gouvernement prendra diverses mesures pour soutenir les citoyens durement touchés par les dernières intempéries. C’est ce qu’a déclaré Bang Ki-sun, le numéro deux du ministère de l’Economie et des Finances en présidant ce matin la cinquième réunion interministérielle sur la crise économique de rang vice-ministériel.Il s’agit par exemple d’offrir aux sinistrés un hébergement provisoire en mettant à leur disposition notamment des logements sociaux, et aussi de leur accorder un délai prolongé pour les impôts sur le revenu, ceux sur la société et la TVA, une suspension temporaire de la cotisation pour la retraite, ou encore un moratoire pour le remboursement des crédits.Le premier vice-ministre de l’Economie et des Finances a promis que l’exécutif va débloquer ses ressources financières disponibles dès qu’il bouclera son plan visant à rétablir les dégâts des intempéries.A la réunion, les participants ont tablé également sur les préjudices agricoles provoqués par les fortes précipitations, tels que les rizières, les champs et les vergers qui ont subi des inondations ou la chute des fruits sur une superficie de 879 hectares où plus 86 0000 têtes de bétail décimées par les flots. Ils ont décidé d’aider activement les agriculteurs à rétablir les installations détruites et à sauver leurs récoltes.Par ailleurs, le gouvernement prévoit d’appliquer immédiatement le paquet de mesures annoncé hier pour améliorer la vie de la population à l’approche de Chuseok. La fête de la pleine lune et des moissons tombe cette année le 10 septembre. Bang a précisé que les ventes promotionnelles pour les produits agricoles, halieutiques et d’élevage seront organisées du 15 août au 12 septembre.Pour cela, des bons de réduction seront émis de sorte que les citoyens puissent acheter, avec un rabais de 20 à 30 %, une vingtaine de produits essentiels pour dresser la table d’offrande aux ancêtres lors de cette fête des récoltes.Par ailleurs, l’exécutif envisage d’accélérer davantage l’exécution du deuxième additif au budget adopté pour indemniser les petits commerçants et les microentreprises durement frappés par la crise du COVID-19. Il a déjà versé 97 % du fonds en question.