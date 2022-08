Grâce présidentielle : 1 693 bénéficiaires dont Lee Jae-yong

Photo : YONHAP News

La liste des 1 693 bénéficiaires de la grâce présidentielle en amont du jour de la libération de Corée, célébré chaque année le 15 août, a été publiée aujourd’hui. C’est une première sous l’administration de Yoon Suk-yeol. Le chef de l’Etat l’a entérinée, ce matin, en conseil des ministres.Sans surprise, le nom de Lee Jae-yong y est inscrit. Le dauphin de l’empire Samsung se voit réhabiliter. Le milieu patronal l’avait demandé plusieurs fois en soulignant que cette décision serait nécessaire pour sauver l’économie du pays.Condamné dans le cadre d’un grand scandale de corruption, le fils de Lee Kun-hee avait déjà bénéficié d’une remise en liberté conditionnelle, et sa peine a récemment pris fin. Toutefois, il restait toujours sous le coup de la loi relative à l’aggravation de la peine pour les crimes économiques spécifiques, qui lui interdisait la reprise du travail pendant cinq ans. Désormais, le vice-président de Samsung Electronics n’est plus prisonnier d’une telle restriction.La grâce présidentielle a été accordée à d’autres patrons de conglomérats, y compris notamment Shin Dong-bin qui est à la tête du groupe Lotte.Cependant, l’administration de Yoon a préféré exclure les grandes figures politiques. C’est le cas notamment pour l’ancien président de la République Lee Myung-bak, et l’ancien gouverneur de la province de Gyeongsang du Sud Kim Kyoung-soo.Dans la foulée, le gouvernement a octroyé la liberté sous conditionnel pour 649 prisonniers pour bonne conduite.Par ailleurs, 593 509 dont le permis de conduire une voiture ou un bateau de pêche a été annulé ou suspendu, se verront exemptés de l’application de leurs sanctions. La grâce spéciale a été accordée aussi aux patrons des PME ainsi qu’aux petits commerçants et industriels qui ont commis des délits malgré eux dans le sillage des difficultés économiques. Huit personnalités qui ont commis des délits dans leurs activités syndicalistes en bénéficient aussi.