Les milieux économiques saluent la grâce présidentielle pour des industriels

Photo : YONHAP News

L’administration de Yoon Suk-yeol a accordé ce matin la grâce présidentielle à quelques hommes d’affaires en amont de la Journée de la libération célébrée lundi prochain. En font partie notamment Lee Jae-yong, le vice-président de Samsung Electronics, et Shin Dong-bin, le patron du groupe Lotte.Les associations économiques ont accueilli à bras ouvert cette initiative. La Chambre de Commerce et d’Industrie de Corée (KORCHAM) a salué l’amnistie et la réhabilitation des dirigeants d’entreprises concernés tout en regrettant l’ampleur réduite qu’ils avaient espérée.La KORCHAM a croisé les doigts pour que les industriels graciés assument pleinement leur rôle et responsabilité pour sortir le pays de la crise économique et contribuer à la prospérité nationale. Dans la foulée, elle a promis de déployer ses efforts pour que les firmes respectent mieux les valeurs éthiques pour retrouver la confiance des citoyens.La Fédération des employeurs de Corée (KEF) a elle aussi félicité le président de la République d’avoir donné aux hommes d’affaires une nouvelle chance de se consacrer entièrement au développement de l’économie nationale.Même son de cloche chez la Fédération des industriels de Corée (FKI). Selon elle, les milieux économiques feront preuve d’esprit d’entreprise dans la veine patriotique pour aider la nation à surmonter la crise économique et à renforcer son développement.L’Association coréenne du commerce extérieur (KITA) a apprécié, de son côté, le bon timing de la grâce présidentielle permettant aux hommes d’affaires de fédérer toutes leurs compétences.Quant à la Fédération des PME de Corée (KBIZ), elle a espéré que les bénéficiaires de cette amnistie investissent davantage et créent plus d’emplois pour se mettre à la hauteur des attentes de la population. Pour finir, la Fédération des entreprises de taille intermédiaire de Corée (FOMEK) a demandé à tous les industriels de déployer leurs efforts pour renforcer la vitalité économique du pays à cette occasion.