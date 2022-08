Météo : une fin de semaine mi-figue mi-raisin

Photo : YONHAP News

La météo de cette fin de semaine s’annonce changeante. Aujourd’hui, le soleil a brillé sur toute la péninsule, malgré des averses dans le sud dans la matinée. Seule l’île méridionale de Jeju a continué d’être recouverte par des nuages de pluie.Les températures de ce vendredi ont du coup grimpé et sont repassés au-dessus des 30°C dans l’après-midi. Dans le détail, Séoul et Jeju ont recensé 31°C, Busan a observé 32°C, Daejeon et Gangneung ont enregistré 33°C. Daegu a détenu la maximale avec 34°C. Météo-Corée a ainsi émis un avertissement de vague de chaleur dans la province de Gyeongsang, entourant cette ville, situé dans le sud-est.La pluie va refaire son apparition lors de ce week-end prolongé, lundi étant férié car il s’agit de la Journée de libération de Corée. Les précipitations arriveront par l’est avant de se propager sur tout le territoire. Jusqu’à 120mm attendus sur la zone métropolitaine. Dimanche sera aussi pluvieux, principalement sur la moitié nord. Quant au mercure, il restera quasiment identique à celui de ce vendredi malgré le retour des averses.