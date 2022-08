Photo : YONHAP News

Ces dernières 24 heures, 62 078 nouvelles contaminations au COVID-19 ont été déclarées.Il s’agit d’une hausse de 6 800 personnes en une semaine et du niveau le plus élevé pour un lundi sur les 18 dernières semaines.Le nombre de patients en état critique s’est élevé à 521, soit 9 malades de plus qu’hier, le plus haut depuis 108 jours.Enfin 50 décès supplémentaires sont à déplorer, ce qui porte à 0,12 % le taux de létalité.