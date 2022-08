Jour de la libération : Yoon Suk-yeol présente son « projet audacieux » sur la Corée du Nord

Photo : YONHAP News

Le président sud-coréen Yoon Suk-yeol a dévoilé son « projet audacieux » sur la Corée du Nord dans son discours prononcé ce matin à l’occasion du 77e anniversaire de la libération de la Corée du joug colonial japonais, soit le premier exercice du genre depuis son investiture en mai dernier.Selon cette feuille de route, Séoul apportera à Pyongyang des mesures de soutien étape par étape si le régime de Kim Jong-un abandonne son développement nucléaire et s’engage réellement dans la dénucléarisation, de sorte qu’elle puisse améliorer considérablement son économie et la vie de sa population.Concrètement, le chef de l’Etat sud-coréen a promis notamment la fourniture de produits alimentaires de grande envergure, l’aide pour la production et la distribution d’électricité, le soutien au développement de techniques agricoles, la modernisation de ports maritimes, d’aéroports et d’hôpitaux, ainsi que le soutien en matière d’investissements et de financements internationaux. Il a également souligné que la dénucléarisation est « indispensable pour assurer la paix durable dans la péninsule coréenne, en Asie du Nord-est et dans le monde entier ».Yoon n’a pas manqué d’évoquer les relations Séoul-Tokyo. Selon lui, si le Japon représentait une nation contre laquelle la Corée du Sud a dû se battre pour obtenir sa liberté et son indépendance politique, il est devenu un pays voisin avec qui elle doit fédérer ses efforts.Le numéro un sud-coréen a ensuite affirmé la volonté d’améliorer rapidement les liens bilatéraux en agissant dans la continuité de l’esprit de la déclaration adoptée en 1998 par le président d’alors Kim Dae-jung et le Premier ministre japonais de l’époque Keizo Obuchi. Il s’agit d’une déclaration commune pour un nouveau partenariat des deux pays à l’horizon du XXIe siècle.D’après Yoon, la Corée du Sud et le Japon devraient privilégier les relations tournées vers l’avenir et la vocation de notre époque en s’appuyant sur les valeurs universelles, ce qui pourrait permettre de résoudre les problèmes du passé comme il se doit.Par ailleurs, le dirigeant du pays du Matin clair a promis à ses compatriotes d’améliorer leur vie. Par exemple, son administration mènera une politique d’austérité et de restructuration dans le domaine public afin d’assainir les finances de l’Etat et d’apporter davantage d’aides aux plus démunis. En même temps, elle renforcera le soutien aux personnes en situation de handicap et la qualité de vie en termes de logement. Sans oublier la lutte contre la bipolarisation de la société.Enfin, le président de la République a fait part de la volonté de défendre l’esprit en héritage du mouvement pour l’indépendance de la nation, à savoir la liberté et les droits de l’Homme, et de réserver un traitement spécial à ceux qui se sont sacrifiés pour la liberté et l’indépendance de la Corée.