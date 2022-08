Les personnes en situation de handicap et les vétérans peuvent bénéficier d’une réduction des frais d’autoroute

Photo : YONHAP News

Les personnes en situation de handicap et les patriotes et vétérans de guerre peuvent désormais bénéficier d’une réduction des frais d’autoroute à travers le terminal Hi Pass ordinaire.Le ministère de l’Aménagement territorial et des Transports a annoncé que ce nouveau dispositif sera mis en place dès demain.Actuellement, les personnes concernées doivent acheter un boîtier de péage particulier puis le faire enregistrer avec leurs empreintes digitales dans un centre administratif concerné ou dans un des bureaux régionaux du ministère des Patriotes et des Vétérans. Selon les autorités en charge du dossier, il était difficile pour eux de bénéficier de la réduction à cause de cette procédure compliquée.Désormais, au lieu des empreintes digitales, le gouvernement va recevoir l’approbation par avance et vérifier si ces individus sont bien à bord du véhicule en les localisant par téléphone.Ce nouveau système sera d’abord effectué à titre d’essai pendant deux mois.